Dengue: “Estamos en una situación alarmante” declaró el Sr. Intendente Lic., Mario Vialey

Tweet Tras conocerse los últimos datos del Informe LIRAa para nuestra localidad, los índices se duplicaron estableciéndose en 9,43 %, el doble de lo estimado, lo que marca un riesgo de transmisión con carácter epidémico El muestreo del índice LIRAa fue realizado durante la semana epidemiológica 47, desde el 22 al 25 de noviembre de 2016, donde marcó un índice del 9,43 % INDICE DE BRETEAU CONSOLIDADO DE LA LOCALIDAD Menor a 5 %: riesgo de transmisión pero no con carácter epidémico

Mayor al 5%: riesgo de transmisión con carácter epidémico En conferencia de prensa encabezada por el Sr. Intendente Lic. Mario Vialey, junto a los Médicos Veterinarios Gustavo Carvallo, Alejandro Katchuk de la Dirección de Ambiente y el Dr. Guillermo Gerard Jefe de Área se procedió a dar a conocer el último muestreo de índice LIRAa realizado en la localidad El Intendente local señaló “Hay mucha preocupación y mucha responsabilidad de, nosotros los vecinos, el muestreo realizado en julio nos marcaba en amarillo, un índice establecido como precaución, pero en este ultimo los mismos duplicaron, lo que marca una situación alarmante, sino tomamos conciencia los vecinos , no vamos a poder quejarnos después de que no se hace nada, desde el municipio estamos insistiendo, que tengan cuidado, el descacharrizado es muy importante, pero están sacando el sillón, la bicicleta, las maderas, pero la larva se cría donde hay reservorio de agua: botellas, tapitas, tachos, cubiertas, “allí está el problema”. Nosotros tenemos determinadas las zonas más complicadas, por eso les decimos a los vecinos que tiene que ir al fondo de su casa y mirar que no exista ningún depósito de reservorio de agua, esta es la única forma que tenemos de combatir al mosquito.” Les pedimos a los vecinos que colaboren con la limpieza de sus terrenos, pues nosotros salimos a realizar concientización con las promotoras de salud y las promotoras ambientales casa por casa y le pedimos al vecino el ingreso a su domicilio para enseñarles cómo debe trabajar en la prevención del dengue, pero un gran número de personas no colabora y no le permite el ingreso (ejemplo Barrio Andresito) , pedimos la colaboración de todos porque si no, no tendremos otra opción que poner en marcha el Decreto Provincial que autoriza el ingreso a los domicilio y con fuertes multas para aquellos que no colaboran “. culminó el alcalde de la ciudad En tanto el Director de Ambiente de la Municipalidad Gustavo Carvallo dijo: “Queremos informar los resultados del último análisis de LIRAa, el cual fue ampliamente superior, pues nosotros teníamos un índice de 4,5 % aproximadamente en julio y ahora el nuevo marcador es de 9,5 lo que refleja un riesgo epidemiológico frente a la enfermedad, lo que significa que al aparecer un caso de dengue están dadas las condiciones en los vectores para que se propague la enfermedad, es algo muy serie porque tenemos un índice muy elevado a lo recomendado que es 5 % , el índice de viviendas es del 8 % con larvas de aedes aegypti, nosotros continuaos trabajando como lo hicimos todos el año, pero la respuesta del vecino no es la adecuada” recalcó el funcionario Primeras medidas Desde el municipio se comenzó con la intimación para la limpieza a los dueños de baldíos que se encuentren dentro de las cuatro avenidas DATO 20 de diciembre de 2015, primer caso de dengue en Apóstoles se registró en Barrio Evita (Calle Chpasz) RESULTADOS LIRAa LOCALIDAD DE APOSTOLES Realizado durante la semana epidemiológica 47, desde el 22 al 25 de noviembre de 2016.- ESTRATOS: 1 IV (INDICE DE VIVIENDAS) 7,23 % IB (INDICE BRETEAU) 9,43 % < Prev Próximo >